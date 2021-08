Smcp : L'arrivée d'Isabelle Guichot à la tête de SMCP relance son cours de Bourse

(BFM Bourse) - Isabelle Guichot, jusqu'ici patronne de Maje, va prendre la direction générale de SMCP alors que le dirigeant canadien Daniel Lalonde quittera le groupe d'ici octobre. Délaissé depuis près de trois mois, le titre SMCP rebondit sensiblement à l'annonce de ce remaniement.

Déprimé par les craintes de nouvelles restrictions avec la propagation du variant Delta et l'ouverture d'une enquête pour "recel de crimes contre l'humanité" par le Parquet national antiterroriste français, puis par des révisions en baisse de prévisions des analystes, et enfin par des résultats trimestriels encore en-deçà de ceux de 2019 au 2e trimestre (malgré un rebond des ventes de 59,1% sur un an), le cours de SMCP se réveille ce lundi, à l'annonce d'une évolution de sa gouvernance.

À 14h40, la maison mère des marques de prêt-à-porter Sandro, Maje, Claude Pierlot et De Fursac reprend 6,4% à 5,635 euros, au plus haut depuis trois semaines.

SMCP a annoncé avant Bourse la nomination d'Isabelle Guichot au poste de directrice générale du groupe, en lieu et place de Daniel Lalonde qui a démissionné en vue de "saisir d'autres opportunités professionnelles". Celui qui a fait ses classes chez LVMH avant de prendre les rênes du groupe il y a plus de sept ans assurera cependant la transition et ne partira, effectivement, qu'en octobre prochain.

Isabelle Guichot a pour sa part intégré SMCP en qualité de directrice générale de Maje en 2017, "marque qu'elle développé avec succès" (Maje est passé de 367 à 452 points de vente entre fin 2017 et fin 2020), après 25 ans de carrière dans la mode et le luxe, notamment chez Kering où elle a dirigé Balenciaga durant près de dix ans.

Cité dans le communiqué, la nouvelle directrice générale -qui sera la onzième femme, seulement, aux manettes d'un groupe du SBF 120- a remercié le conseil pour la confiance qu'il lui accorde et réaffirmé l'objectif de renforcer le leadership de SMCP dans le ¨"luxe accessible".

Yafu Qiu, le président du conseil d'administration -et actionnaire majoritaire via le groupe Ruyi- se dit pour sa part convaincu qu'Isabelle est aujourd'hui "la bonne personne avec toute l'expérience et les qualités nécessaires" pour prendre les commandes du groupe.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse