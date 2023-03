Smart good things : Casino renforce son partenariat avec Smart Good Things, la société de Tony Parker

(BFM Bourse) - Distribution Casino France augmente sa participation dans Smart Good Things, la société de Tony Parker. Les deux partenaires vont ainsi développer des parapharmacies et des espaces dédiés aux produits innovants au sein des hypermarchés et supermarchés Casino.

Distribution Casino France et le pionnier de l'économie bienveillante Smart Good Things renforcent encore un peu plus leurs liens. Trois mois après avoir fait l'acquisition de 10% du capital de la start-up qui compte l’ex-basketteur Tony Parker comme actionnaire et directeur général délégué, la filiale du distributeur stéphanois augmente sa participation dans la jeune pousse tricolore.

La société qui revendique un modèle économique original, propose une gamme de préparations en poudre pour boissons instantanées. Le petit format de ses dosettes réduit mécaniquement les émissions de CO2 liées au transport. Les économies de production et de logistique ainsi générées permettent à Smart Good Things de reverser 25% de son chiffre d'affaires net encaissé à des causes d’intérêt général telles que la lutte contre le décrochage scolaire, l’égalité homme femme et le maintien à domicile des aînés.

Depuis depuis janvier 2023, les boissons instantanées nutritionnelles du groupe Smart Good Things sont vendues dans plus de 120 supermarchés Casino et hypermarchés Casino Hyper Frais.

Un partenariat renforcé

Le nouvel accord signé mercredi consacre cette fois-ci un renforcement de la société Distribution Casino France au capital de la jeune pousse tricolore. La filiale de Casino va ainsi racheter un peu plus de 5% du capital de Smart Good Things. Dans le cadre de cette augmentation de capital, Smart Good Things va ainsi émettre 65.925 actions nouvelles ordinaires. Cette émission d’actions sera réalisée au plus tard le 31 mars.

Le partenariat entre les deux sociétés monte donc en puissance. Les Enseignes Casino confieront en effet à Smart Good Things l'exploitation et le développement d'une quarantaine de parapharmacies au sein des supermarchés et hypermarchés Casino à partir du deuxième trimestre 2023.

"D'une surface moyenne de 62 mètres carrés, ces parapharmacies proposeront un nouveau concept, avec une sélection de produits innovants, tels que les boissons Smart Good Things, répondant aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de bien-être et de bénéfices fonctionnels. Des services premium viendront compléter cette offre, incluant des animations produits et des bornes digitales", explique Smart Good Things.

Un développement à l’international

Aussi, Smart Good Things gérera dans 60 hypermarchés et 200 supermarchés Casino, des "shops-in-shops " (des espaces dans des points de ventes qui sont à l'origine réservés à une autre enseigne) afin d'y commercialiser des produits alimentaires et non alimentaires ainsi que des services innovants, régulièrement renouvelés.

D'une surface moyenne de 50 mètres carrés en hypermarché et de 25 mètres carrés en supermarché, ces espaces confiés à Smart Good Things proposeront notamment des produits développés par des start-ups, ou encore des marques internationales désireuses d'intégrer le marché français. Les premières implantations de ces espaces seront prévues dès le troisième trimestre de cette année.

"Nous avons toujours été proactifs dans la détection des initiatives innovantes, en nous impliquant directement dans des startups et PME à fort potentiel de développement", indique Cédric Osternaud Directeur Général exécutif en charge de l’innovation.

En outre, l'accord prévoit un développement à l'international, sur le territoire nord-américain, dès la fin de l'année 2023. "Notre future implantation aux Etats-Unis représente une réelle opportunité de faire briller notre économie bienveillante outre atlantique" poursuit Serge Bueno, Fondateur et Président directeur général de Smart Good Things Holding.

Introduite sur Euronext Access début septembre, Smart Good Things ambitionne un transfert sur Euronext Growth en 2023, si les conditions sont réunies. "Nous visons un transfert sur Euronext Growth en 2023, avec l’ouverture de notre capital à de nouveaux investisseurs, particuliers et institutionnels, pour nous accompagner dans ce formidable projet", avait alors déclaré Tony Parker.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse