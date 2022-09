Smart good things : L'ex-basketteur Tony Parker actionnaire de Smart Good Things, qui se lance en Bourse

(BFM Bourse) - Des parquets des terrains de basket-ball aux parquets de la Bourse, il n'y a qu'un dribble... L'emblématique ex-numéro 9 de l'équipe de France de basket-ball Tony Parker est désormais actionnaire d'une société cotée depuis ce vendredi. Il s'agit de Smart Good Things, une entreprise intégrée dans "l'économie bienveillante" qui propose une gamme de préparations en poudre pour boissons instantanées.

L'ancienne star des Spurs, qui a eu une courte carrière dans la chanson, est l'heureux actionnaire de la société Smart Good Things, qui vient de faire ses premiers pas en Bourse ce vendredi via une admission directe sur le marché non-réglementé (au sens des directives européennes) Euronext Access+ Paris à la suite de la réalisation d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés.

Le groupe est également dirigé par son fondateur Serge Bueno, qui est à l'origine du lancement du leader mondial de la gazéification Sodastream sur le territoire français en 2005. Cette expertise lui a valu d'inventer en 2008 la technologie pour gazéifier de l'eau sans cylindre de gaz, la Nitro Technology. Avec le soutien de l'industriel allemand Döhler, il développe sur ce concept de la Nitro Technology, une gamme de préparations en poudre pour boissons instantanées (café, thé...) sous forme de bûchettes de 2 à 3 grammes. Elles sont composées d'arômes naturels, majoritairement sans gluten, vegan et sans sucres ou faibles en calories.

25% des revenus reversés pour des causes d'intérêt général

Le groupe revendique un modèle économique original et se dit "pionnier de l’économie bienveillante". Le petit format de ses dosettes réduit mécaniquement les émissions de CO2 liées au transport. Les économies de production et de logistique ainsi générées permettent à Smart Good Things de reverser 25% de son chiffre d'affaires net encaissé à des causes d’intérêt général telles que la lutte contre le décrochage scolaire, l’égalité homme femme et le maintien à domicile des aînés.

C'est donc sur un marché hyper concurrentiel des boissons que la société Smart Good Things compte s'imposer. L'entreprise est convaincue que son positionnement "philanthropique" va contribuer à sa notoriété. La stratégie de Smart Good Things repose en effet sur des partenariats "gagnant-gagnant" avec des acteurs majeurs du monde du sport et de la culture.

Smart Good Things a d'ores et déjà signé plusieurs partenariats avec de grands clubs sportifs, organisations culturelles et fondations: le LDLC Asvel et LDLC Asvel féminin, l’AS Saint-Etienne, la LNR (Ligue Nationale de Rugby) avec le Top 14, les clubs de football du Paris Saint Germain, du RC Lens, de Bastia, de Montpellier ou encore le Grenoble Foot 38... En septembre 2021, Smart Good Things a signé un partenariat avec le Paris Saint-Germain pour trois saisons. L’accord comprend notamment le développement d’une gamme de produits co-brandés "Paris Saint-Germain by Smart Good Things". Il prévoit également que le champion de France 2022 investisse 250.000 euros et qu’il verse 25% des recettes générées au bénéfice du Fonds de dotation Paris Saint-Germain, qui œuvre en faveur des enfants.

En plus de ces partenariats, Smart Good Things a débuté en avril 2022 la commercialisation de ses produits, à la fois en pharmacies et en grande distribution, selon un plan de déploiement progressif à l’échelle nationale. "Confiant dans ses perspectives de développement, le groupe est en ligne avec sa feuille de route et les premiers retours clients sont très prometteurs", indique Smart Good Things dans son communiqué.

En parallèle, la société a développé Smart Good Alliance, une plateforme dédiée au maintien à domicile des personnes âgées en situation de dépendance à travers un abonnement à un système de conciergerie et un accès à un ensemble de produits et services dédiés. La solution Smart Good Alliance a été lancée officiellement le 1er juillet 2022 en partenariat avec le département de la Loire qui a accepté d’être le territoire pilote pour ce projet ambitieux de dimension nationale. Le groupe Casino a été intégré au bouquet de services proposé par Smart Good Alliance pour permettre aux abonnés de la plateforme de faire leurs courses au quotidien à des conditions privilégiées.

Un projet de transfert sur Euronext Growth en 2023

La société compte également sur la notoriété de Tony Parker, l'ex-champion de NBA et multi-entrepreneur pour se développer. La star du ballon orange a rejoint la société en tant qu’actionnaire en avril 2022 et l’équipe de direction en juillet 2022 en tant que Directeur Général Délégué. "Depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, Tony a pris la pleine mesure du projet Smart Good Things et a souhaité le soutenir, non seulement en tant qu’actionnaire et ambassadeur de la marque, mais également en intégrant l’équipe de direction, au sein de laquelle sa connaissance du marché américain sera très utile", explique Serge Bueno.

Compte tenu de ses perspectives de développement, Smart Good Things ambitionne un transfert sur Euronext Growth en 2023, si les conditions sont réunies. "Euronext Access+ est une première étape. Au terme de cette année 2022, qui marque déjà le lancement commercial réussi de Smart Good Things en France, nous poursuivrons le déploiement du groupe au niveau national" se félicite Tony Parker. Dans cette perspective, nous visons un transfert sur Euronext Growth en 2023, avec l’ouverture de notre capital à de nouveaux investisseurs, particuliers et institutionnels, pour nous accompagner dans ce formidable projet", poursuit l'ex-joueur de basket-ball international.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse