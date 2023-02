Metavisio : Ces entreprises cotées en Bourse dont le judoka Teddy Riner est un actionnaire phare

(BFM Bourse) - Pour un sportif professionnel, négocier sa reconversion est tout aussi important que la carrière en elle-même. La légende du judo Teddy Riner a déjà bien réfléchi à sa vie une fois qu'il aura raccroché le judogi. Serial entrepreneur, il est déjà l'actionnaire de deux sociétés cotées en Bourse.

Teddy Riner a une nouvelle fois récité son judo au Paris Grand Slam dimanche en battant le Japonais Hyoga Ota en finale des + 100 kg. Le décuple champion du monde a ainsi remporté une septième victoire dans la capitale, égalant sa compatriote Lucie Décosse.

Le résident du PSG Judo, double champion olympique en individuel, compte également briller dans les affaires. L'an dernier, le judoka a lancé sa propre marque de kimonos en collaboration avec Steven Da Costa, l'unique champion olympique français de karaté. Baptisée "Fightart" (ou l'art du combat dans la langue de Molière), la marque dédiée aux arts martiaux a pour vocation de vêtir les pratiquants avec des kimonos en série limitée.

"Forcément que je songe à mon après-carrière, à ce que je vais laisser derrière moi. J’imagine bien mes enfants devenir les égéries de la marque, je suis sûr que ça les amuserait, d’autant que mon fils fait du judo" avait confié Teddy Rinner au Parisien.

Au plus haut niveau depuis plus de 15 ans, le judoka le plus capé de l'histoire prépare donc activement sa reconversion. Et là où on ne l'attend pas. Teddy Riner est ainsi déjà actionnaire de sociétés cotées à la Bourse de Paris qui sont bien éloignées de son univers phare.

Des ordinateurs aux maisons

Depuis avril 2016, il est l'ambassadeur et aussi actionnaire de référence de Metavisio - anciennement Groupe Sfit - une société fondée en 2013 par Stéphan Français, judoka lui-même. Elle est spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation de produits informatiques, notamment des ordinateurs portables, des tablettes, ainsi que des accessoires et équipements de bureautique, commercialisés sous licence exclusive de la marque "Thomson". Pour pouvoir exploiter cette marque bien connue du grand public, Metavisio a signé un contrat de licence exclusif avec Technicolor pour une durée de 15 ans renouvelables. En contrepartie, la société reverse à Technicolor un pourcentage fixe calculé sur les ventes. En juillet dernier, l'entreprise basée à Pontault-Combault a été retenue par Lidl pour référencer trois de ses produits à la marque Thomson Computing.

Concernant le contrat de partenariat avec Teddy Riner, il stipule que Metavisio "est autorisé à utiliser dans le monde entier l’image ainsi que les autres attributs de la personnalité (nom, signature, voix, les éléments biographiques) de Teddy Riner à des fins promotionnelles pour certains de ses produits (tablettes, ordinateurs, certains accessoires informatiques et certains équipements audio)", est-il indiqué dans le document d'information déposé auprès de l'AMF à l'occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Access +, - l'ex-Marché Libre amélioré.

Dans le cadre de ce contrat, Teddy Riner a été rémunéré par l’octroi à Riner Judo Connection de 12.154 actions de la société valorisées 790.010 euros lors de leur émission, toujours selon ce même document. Il s'est engagé à conserver au moins une action de Metavisio jusqu’en 2035. Au 15 juin 2022, il détient 7,16% du capital et des droits de vote (soit 462.000 actions et droits de vote) de Metavisio par l’intermédiaire des sociétés TR Leader Group et Riner Judo qu’il contrôle, selon le document d'information déposé auprès de l'AMF à l'occasion de son transfert sur Euronext Growth.

Dans un univers totalement différent, Teddy Riner est également l'actionnaire depuis septembre 2021 des Agences de Papa, un réseau immobilier indépendant, 100% en ligne et à commission fixe. "J’aime les défis et je soutiens l’entrepreneuriat. Voilà deux ingrédients que j’ai retrouvé dans le projet des Agences de Papa", expliquait Teddy Riner. "J'ai souhaité m’investir davantage et je suis heureux d’apporter mon soutien en tant que nouvel actionnaire" avait-il souligné à l'occasion de cette levée de fonds. Par contre, le nombre exact d'actions détenues par le judoka à l'issue de ce tour de table n'a pas été précisé par les Agences de Papa.

Le réseau niçois coté en Bourse depuis mai 2021 bénéficiait déjà du soutien médiatique du judoka le plus titré de l'histoire. "Séduit par le projet de la société et son positionnement original, le célèbre champion français de judo, Teddy Riner, a accepté d’être l’ambassadeur des Agences de Papa. Sa popularité participe à la notoriété croissante de la marque, avec notamment plus de 11.000 followers sur les réseaux sociaux à ce jour", peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant l'admission des Agences de Papa sur Euronext Access +.

Dans les pas de Tony Parker

Teddy Riner n'est pas le seul sportif français à être actionnaire d'une société cotée en Bourse. L'emblématique ex-numéro 9 de l'équipe de France de basket-ball Tony Parker est au capital de Smart Good Things, une entreprise intégrée dans "l'économie bienveillante" qui propose une gamme de préparations en poudre pour boissons instantanées. Elle est cotée en Bourse depuis le mois de septembre 2022 via une admission directe sur le marché non-réglementé (au sens des directives européennes) Euronext Access+ Paris à la suite de la réalisation d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés.

La star du ballon orange a rejoint la société en tant qu’actionnaire en avril 2022 et l’équipe de direction en juillet 2022 en tant que directeur général délégué. En septembre 2022, il détenait moins de 0,98% du capital social de l'entreprise, selon le document d'information édité à l'occasion de l'entrée en Bourse de Smart Good Things.

Dans ce même document, il est indiqué que "Monsieur Tony Parker n’a perçu aucune rémunération au cours des exercices précédents. Il perçoit une rémunération en qualité de directeur général délégué depuis le 1er juillet 2022, laquelle est mensualisée et proratisée sur la base d’une rémunération annuelle brute de 100.000 euros, soit 50.000 euros au titre de l’exercice".

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse