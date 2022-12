Smart good things : Une filiale de Casino entre au capital de Smart Good Things, la société de Tony Parker

(BFM Bourse) - La société Distribution Casino France va prendre une participation de 10% dans le capital de cette entreprise qui propose des préparations en poudre pour des boissons instantanées.

Quelques mois après son introduction sur Euronext Access+ Paris, compartiment le plus simple pour entrer sur la cote parisienne, Smart Good Things voit un nouvel actionnaire de référence entrer à son capital.

La société, qui compte l’ex-basketteur Tony Parker comme actionnaire et directeur général délégué, a annoncé mardi que la société Distribution Casino France (DCF) prendrait une participation de 10% à son capital.

DCF, dont 100% du capital est possédé par le groupe Casino, détient les enseignes #Hyper Frais, Géant Casino, Supermarchés Casino et les enseignes de proximité Petit Casino, Vival, Spar, Casino Shop et Sherpa.

Pour faire entrer cette entreprise à son capital, Smart Good Things va émettre 119.247 actions ordinaires. Cette émission d’actions sera réalisée au plus tard le 31 décembre.

Des référencements dans les enseignes du groupe Casino

En échange de cette prise de participation - qui se fait sans numéraire ni titre - un accord stratégique noué le 23 décembre prévoit que DCF référencera et distribuera les produits Smart Good Things, et développera de nouveaux produits et services dédiés, en association avec la jeune pousse tricolore. Ces dispositifs de référence et de distribution vont également être mis en œuvre dans les autres enseignes alimentaires du groupe Casino, à savoir Monoprix, Naturalia et Franprix.

A l’issue de cette prise de participation, Smart Good Things restera détenue à 78,84% par the Home Bar BevTech, société détenue notamment par son fondateur, Serge Bueno, et Tony Parker.

Smart Good Things est spécialisée dans la préparations en poudre pour boissons instantanées nutritionnelles. En parallèle, la société a développé Smart Good Alliance, une plateforme dédiée au maintien à domicile des personnes âgées en situation de dépendance à travers un abonnement à un système de conciergerie et un accès à un ensemble de produits et services dédiés.

Introduite sur Euronext Access début septembre, Smart Good Things ambitionne un transfert sur Euronext Growth en 2023, si les conditions sont réunies.

