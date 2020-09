Siemens : Une étape importante pour la cotation de Flender

(CercleFinance.com) - Une étape importante sur la voie de la cotation prévue de Flender en bourse l'année prochaine a été réalisée.



Siemens Wind Energy Generation (WG) fait désormais partie

de la filiale de Siemens Flender GmbH.



' Les générateurs pour l'industrie éolienne de WG bénéficie de la forte position de Flender dans l'industrie éolienne. L'entreprise fusionnée devient un leader technologique mondial avec une base de coûts compétitive et une entreprise de services attrayante ' indique le groupe.



' Les deux entreprises font partie du portefeuille Entreprises Siemens avec environ 8 500 employés et des ventes pro forma

d'environ deux milliards d'euros '.



