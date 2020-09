Siemens : Oddo renouvelle sa recommandation neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spin-off sera effectif à partir 28 septembre : chaque actionnaire de Siemens AG recevra une action nouvelle Siemens Energy (SE) pour deux actions SIE GY détenues. Siemens AG gardera 35.1% du capital avec l'intention de réduire cette participation dans les 12-18 mois.



En 2019, le CA consolidé de Siemens Energy était de 28,8 milliards d'euros avec un résultat opérationnel de 1,5 milliard (marge de 5,3%). ' Pour l'année en cours, le groupe vise un recul des revenus de 2,5% avec une marge opérationnelle comprise entre -1 et +1% ', rappelle Oddo. En revanche, selon les estimations, le CA doit rebondir de 2 à 12% et la marge se situer entre 3- 5% en 2021.



Cependant, Oddo ' ne voit pas de potentiel de valorisation ' du spin-off. Par conséquent, le broker maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours à 112 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SIEMENS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok