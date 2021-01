Siemens : Lance le nouveau chargeur public Sicharge D

(CercleFinance.com) - Siemens indique que sa division Smart Infrastructure vient de lancer son nouveau chargeur rapide public Sicharge D.



Cet équipement 'convient aux bornes de recharge rapide sur autoroute et en ville, aux parkings urbains ainsi qu'aux centres commerciaux et offre l'un des plus hauts rendements de pointe du marché à 96%, une puissance de charge évolutive et une puissance dynamique partage', énumère le fabricant.



Selon Siemens, le Sicharge D devrait contribuer à soutenir l'avenir de l'e-mobilité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

