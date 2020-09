Siemens : Débloque une aide d'urgence avec Volkswagen

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens AG et le groupe Volkswagen annoncent faire conjointement don de 5 millions d'euros pour l'aide humanitaire immédiate aux personnes déplacées en Moria et en Grèce.



'La situation des personnes s'est dramatiquement aggravée depuis que les incendies ont ravagé le camp de réfugiés de Moria à Lesbos. Ils ont reçu un abri de fortune sur des navires appartenant à la marine grecque et dans des tentes provisoires. Les fonds seront versés à la Croix-Rouge allemande (DRK) pour soutenir les initiatives d'aide globale du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les personnes déplacées en Grèce', commente Siemens dans un communiqué.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SIEMENS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok