Saint gobain : Transactions en solutions de haute performance

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé deux acquisitions ciblées dans les films spéciaux et les réfractaires de haute performance, à savoir Global SFC et Monofrax LLC, qui représentent environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.



Il a aussi signé des accords définitifs en vue de céder certaines activités céramiques au Brésil et aux Etats-Unis, destinées principalement au marché traditionnel de la sidérurgie, dont le chiffre d'affaires combiné s'est élevé à environ 70 millions d'euros en 2021.



Le groupe de matériaux de construction explique que ces mouvements visent à concentrer les activités solutions de haute performance sur ses marchés mondiaux les plus importants et dégageant la plus forte croissance.



