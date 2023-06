Saint gobain : Entre au capital de la société Isybot

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement français Calao Finance a annoncé jeudi qu'Isybot, l'une de ses sociétés en portefeuille, avait réalisé une levée de trois millions d'euros, notamment auprès de Saint-Gobain.



Créée en 2016, Isybot conçoit des robots collaboratifs destinés à alléger les tâches des salariés de l'industrie ('cobots') et qui sont aujourd'hui utilisés par des groupes comme la Sncf, Airbus, Safran, Air France ou Beneteau.



Ce dernier tour de table, qui associe également CEA Investissement et des investisseurs historiques de la société, doit permettre à Isybot de développer son réseau commercial à l'international, de créer de nouveaux usages de ses 'cobots' et d'étendre sa gamme.



Grâce à cette levée de fonds et à son partenariat stratégique avec Saint-Gobain, la société espère agrandir son réseau commercial en Europe et mettre sur le marché de son 'cobot' de capacité de charge 20kg.



