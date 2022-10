Saint gobain : Achat d'énergie solaire avec TotalEnergies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable d'une durée de 10 ans avec TotalEnergies portant sur l'achat d'énergie solaire pour ses 145 sites industriels d'Amérique du Nord (ÉtatsUnis et Canada).



Ce contrat de 200 MW devrait diminuer les émissions de CO2 liées à l'électricité (émissions de scope 2) de Saint-Gobain en Amérique du Nord à hauteur de 210 000 tonnes par an, soit une réduction d'environ 33%.



Mark Rayfield, directeur général de Saint-Gobain Amérique du Nord, a déclaré : ' Ce projet d'énergie renouvelable est essentiel pour permettre à Saint-Gobain de réaliser son engagement de réduire de 33% ses émissions de CO2 de scopes 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. '



' Nous espérons aller plus loin ensemble dans cet effort pour décarboner leur énergie ', a déclaré Marc-Antoine Pignon, directeur général de la division énergies renouvelables de TotalEnergies aux États-Unis.



