Saint gobain : A reçu le prix Better Project aux USA

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain reçoit le prix 2022 Better Project du ministère américain de l'énergie pour l'installation d'une technologie de recyclage dans son usine de plaques de plâtre de Silver Grove, dans le Kentucky.



Saint-Gobain, par l'intermédiaire de sa filiale de produits de construction CertainTeed LLC, a reçu hier le 2022 Better Project Award du ministère américain de l'énergie.



L'usine de CertainTeed à Silver Grove est la plus grande usine de plaques de plâtre d'Amérique du Nord et l'une des plus grandes au monde.



Le projet de recyclage annoncé en décembre permettra à l'usine de recycler et de réutiliser 15 000 tonnes de papier par an qui, autrement, auraient été envoyées à la décharge.



Le nouvel équipement a été installé à Silver Grove quelques mois seulement après le lancement par Saint-Gobain de sa nouvelle stratégie 'Grow and Impact', qui prévoit de réduire les déchets et d'accroître la circularité des matières premières sur ses sites de production.



