Safran : Succès d'un test de SAF sur un moteur d'hélicoptère

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines annonce avoir réalisé une première mondiale sur son site de Bordes (Pyrénées-Atlantiques), avec la rotation sur banc d'essai d'un moteur d'hélicoptère alimenté à 100 % en carburant d'aviation durable (SAF) produit par TotalEnergies.



' Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape vers l'utilisation de carburant aéronautique issu entièrement de filières renouvelables ', s'est réjoui Franck Saudo, président de Safran Helicopter Engines.



Si tous les moteurs Safran sont certifiés pour fonctionner avec un mélange 50/50 entre kérosène et SAF, une incorporation à 100% de SAF permettrait de réduire jusqu'à 80 % les émissions de CO2, assure Safran.



Le motoriste compte désormais réaliser une campagne s'appuyant sur son banc d'essai ' BEARCAT ' soit le Banc d'Essai Avancé pour la Recherche en Combustion et Aérothermique des Turbomachines.





