Safran : Oddo BHF reste positif après le salon du Bourget

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 151 euros sur Safran, sa valeur favorite ('top pick') de l'aéronautique et de la défense avec Airbus, dans une note sectorielle consécutive au salon du Bourget.



'Si le nombre de commandes du salon du Bourget 2023 a pu décevoir certains investisseurs, nous ressortons, pour notre part, plus confiants. La demande, dans le neuf comme l'après-vente, ne donne aucun signe d'essoufflement', juge l'analyste.



'La santé de la chaîne de fournisseurs s'améliore graduellement et le niveau de stocks de sécurité est jugé satisfaisant par les OEM et Tiers 1. Les motoristes sont les grands gagnants de ce salon avec un sentiment incrémentalement favorable', poursuit-il.



