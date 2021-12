Safran : Négociations exclusives pour l'acquisition d'Orolia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran annonce être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de la société Orolia auprès d'Eurazeo et des fondateurs et dirigeants.



Orolia est présenté comme un spécialiste des solutions PNT (Positionnement / Navigation / Temps) Résilient renforçant la fiabilité, la performance et la sécurité d'opérations civiles, militaires et spatiales critiques, notamment dans des environnements GNSS (Système Global de Navigation par Satellites) sévères ou altérés.



'Grâce à leurs remarquables complémentarités, cette acquisition est une opportunité unique pour Safran et Orolia d'élargir leur offre de PNT Résilient', estime Safran.



Orolia devrait réaliser un chiffre d'affaires 2021 supérieur à 100 ME avec près de 435 collaborateurs en France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Espagne et au Canada.



Les termes de la transaction, qui devrait être finalisée mi-2022, ne sont pas communiqués.





