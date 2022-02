Safran : Baisse de 10% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Safran publie au titre de 2021, en données ajustées, un résultat net (part du groupe) en baisse de 10% à 760 millions d'euros et une marge opérationnelle courante (MOC) en progression de 160 points de base à 11,8%, ainsi qu'une génération de cash-flow libre de 1,68 milliard.



A près de 15,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ajusté s'est contracté de 7,5% en données publiées et de 5,4% en organique, dont une baisse de 1,1% dans l'activité propulsion, principalement due aux moindres volumes de moteurs civils livrés en première monte.



Un dividende de 0,50 euro par action sera proposé à l'AG du 25 mai. Pour 2022, toujours en données ajustées, Safran vise un CA entre 18 et 18,2 milliards d'euros, une MOC d'environ 13% et une génération de cash-flow libre d'environ deux milliards.



