Safran : 1er déposant français de brevets selon l'OEB

(CercleFinance.com) - Safran annonce que l'Office européen des brevets (OEB) a publié son classement 2021 des pays les plus innovants en termes de dépôts de brevets au niveau européen (baromètre Patent Index 2021).



Safran se hisse à la première place des déposants français de brevets, avec540 demandes déposées au niveau européen, soit une hausse fulgurante de27,4 % par rapport à 2020.



D'après le rapport de l'OEB, Safran est également33eau classement mondialdes entreprises déposantes de brevets au niveau européen.



En effet, le portefeuille Brevets du Groupe protège près de13000 inventionscouvertes par plus de48000titres de propriété intellectuelleà travers le monde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel