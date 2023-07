Safran : Propulsé par la reprise du trafic aérien, Safran relève son objectif de résultat opérationnel

(BFM Bourse) - L’équipementier aéronautique a von son résultat opérationnel courant ajusté progressé de 33% au premier semestre, grâce à la hausse des vols qui ont alimenté la demande pour ses services d’après-vente très rentables.

Safran est une valeur étroitement corrélée en Bourse avec le niveau du trafic aérien. Plus il progresse, plus la demande pour ses services d’après-ventes (pièces de rechange, maintenance, réparation, révision) est importante. Or, ces activités sont très rentables et tirent vers le haut les marges de Safran, bien que la société ne communique pas le niveau de rentabilité de ces services.

Avec la forte reprise du trafic sur les six premiers mois de l’année, il est donc logique que les résultats semestriels du groupe soient en très forte hausse.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Ainsi, le chiffre d’affaires (*) a progressé de 28% sur les six premiers mois de 2023 à 10,95 milliards d’euros. Indicateur très suivi des analystes, les services pour moteurs civils ont progressé de 36,5% en dollars, avec de fortes ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56, produits par CFM International, coentreprise entre Safran et General Electric. Le CFM56 est le moteur d'aviation le plus vendu dans le monde.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Bénéfice doublé

"De nombreuses nouvelles commandes ont été annoncées depuis le début de l’année et le trafic aérien des court et moyen-courriers est désormais au-dessus de son niveau de 2019, alimentant une forte demande de pièces de rechange et des activités de services", a déclaré le directeur général de Safran, Olivier Andriès.

Les livraisons de moteurs LEAP, le moteur de nouvelle génération de CFM international qui équipe les famille A320 neo d’Airbus et 737 Max de Boeing, ont atteint 785 unités en hausse de 69% sur un an.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 33% à 1,4 milliard d’euros tandis que la marge correspondante s’est établie à 12,8% en hausse de 60 points (0,6%) sur un an. Le résultat net ajusté a doublé à 1,04 milliard d’euros. Le résultat net consolidé s’est établi à 1,86 milliard d’euros.

Rachats d'actions

La génération de cash-flow libre a atteint 1,46 milliard d'euros contre 1,66 milliard d'euros au premier semestre 2022.

"Au vu de notre bonne performance au premier semestre, nous relevons nos prévisions de résultats et de génération de trésorerie pour l’exercice", a indiqué Olivier Andriès. Safran a confirmé sa cible de chiffre d'affaires à 23 milliards d'euros pour 2023. Le résultat opérationnel courant est lui désormais attendu à environ 3,1 milliard d'euros contre environ 3 milliards précédemment. Safran table par ailleurs sur une génération de cash désormais d'au moins 2,7 milliards d'euros contre au moins 2,5 milliards auparavant.

Cerise sur le gâteau, Safran a également annonce le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros qui sera réalisé d'ici à fin 2025.

(*) Par souci de simplicité, toutes les données de l’article, à l’exception du résultat net consolidé, sont en données ajustées, privilégiées par Safran pour présenter ses résultats.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse