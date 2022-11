Renault : Vers un projet de coentreprise avec Geely

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce avoir signé un accord-cadre non contraignant avec Geely, visant à 'créer un nouveau leader mondial pour développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques à haute efficience énergétique'.



Les deux constructeurs détiendront chacun 50% des parts de la nouvelle société qui s'appuiera sur cinq centres de R&D mondiaux, exploitera 17 usines mécaniques de groupes motopropulseurs sur trois continents, employant un total de 19.000 personnes environ.



La nouvelle société pourra accueillir de nouveaux partenaires et actionnaires attirés par la possibilité de contribuer à la mise en place d'écosystèmes à faibles ou zéro émissions. Cet accord-cadre devrait déboucher sur une finalisation du projet en 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.