Renault : Une présentation à Viva Technology

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Software République lancé par Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales, présente ses premières réalisations, à l'occasion de la sixième édition du salon Viva Technology.



La Software République a permis de créer et renforcer des collaborations avec des acteurs du monde privé (startups, PME, ETI, grands groupes), public (collectivités) et académique (écoles, universités).



Parmi ces réalisations la création d'un GIE (Groupement d'Intérêt Economique), le lancement de l'incubateur Software République en mars 2022, la concrétisation de 4 projets, une solution de cybersécurité ' detect & respond ', un outil de modélisation des flux de véhicules à destination des territoires et un projet de borne de recharge bidirectionnelle intelligente et sécurisée.



A l'horizon 2025, la Software République a pour ambition de lancer 10 nouvelles offres de services et produits, d'incuber au moins 50 startups et de proposer des services à plus de 50 territoires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.