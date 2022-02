Renault : Stifel relève sa recommandation à l'achat

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur Renault, passant de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 42 à 53 euros.



Dans une note de recherche, la banque d'investissement américaine explique s'attendre à ce que le constructeur automobile atteigne les objectifs de son plan 'Renaulution' avec trois ans d'avance, bien aidé par le redressement en cours du secteur.



L'intermédiaire estime que les objectifs que s'est fixé la firme au losange à horizon 2023/2025 paraissent désormais trop timides et établit, pour ce qui le concerne, des prévisions supérieures de 39% à 71% aux estimations du consensus.



Stifel pronostique que le BPA du groupe français quadruple pour atteindre 13 euros par titre en 2023, grâce à l'effet conjugué de la reprise de son marché et de la contribution de Nissan.



La société de services financiers basée à St. Louis va même jusqu'à anticiper que Renault efface la totalité de sa dette d'ici à la fin de l'année du fait de la solidité de son flux de trésorerie et des dividendes perçus sur ses participations.



