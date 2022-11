Renault : Renforcement du partenariat avec Google

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group et Google, division d'Alphabet, annoncent la signature de nouveaux contrats portant sur la conception et la réalisation de l'architecture numérique du 'Software Defined Vehicle', et sur le renforcement de la digitalisation du constructeur automobile.



D'une part, les deux partenaires développeront un ensemble des plateformes et services pour le futur 'Software Defined Vehicle', avec notamment le développement d'un logiciel à bord du véhicule et la mise au point d'un jumeau numérique dans le cloud.



D'autre part, Renault nomme Google comme partenaire cloud privilégié et entend bénéficier de ses innovations en machine learning et en intelligence artificielle, de ses investissements dans son infrastructure, et de son approche sécurisée du cloud.



