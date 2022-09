Renault : Rejoint EONA-X avec ADP et Air France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault annonce aujourd'hui rejoindre l'association EONA-X aux côtés d'ADP, Air France-KLM, Aéroport Marseille Provence, Amadeus et SNCF, avec la plateforme Apidae Tourisme comme membre actif. L'ambition est de fédérer les acteurs des secteurs de la mobilité, du transport et du tourisme en favorisant la circulation de leurs données.



L'objectif est de créer un catalogue fédéré de données sécurisées permettant de développer des cas d'usage répondant aux enjeux de mobilité des personnes. Ainsi, seront testés et développés de nouveaux cas d'usage, tant en propre que partagés avec les autres membres, acteurs européens de référence de la mobilité. Parmi les nombreux cas d'usage explorés, Renault Group et les membres de l'association vont notamment travailler sur la mobilité multimodale.



' Renault Group participe ainsi à la construction de la prochaine génération d'infrastructure, mais aussi, à la définition des spécifications d'EONA-X pour le secteur automobile ', explique Frédéric Vincent, Directeur des systèmes d'information et du digital, Renault Group.



