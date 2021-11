Renault : Présente les avancées du projet Refactory

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group présente aujourd'hui les avancées du projet Refactory lancé il y a un an, pour transformer le site de Flins (Yvelines, France) en première usine européenne dédiée à l'économie circulaire de la mobilité.



A cette occasion, le groupe inaugure sa Factory VO (Véhicules d'Occasion), première usine spécialisée dans le reconditionnement de véhicules d'occasion à l'échelle industrielle.



A fin 2021, 700 collaborateurs de Flins auront rejoint les activités de la Refactory. A l'horizon 2030, le site prévoit d'employer plus de 3000 personnes.



' Le projet Refactory est au coeur de la stratégie de développement durable du Groupe. C'est un projet industriel global, qui a vocation à être déployé plus largement, comme récemment au sein de l'usine de Séville, en Espagne. Ces activités contribuent, à leur échelle, à la trajectoire de décarbonation pour viser la neutralité carbone du groupe en Europe en 2040 ' indique le groupe.



