Renault : Prend une participation de 21% dans Whylot

(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault annonce renforcer son partenariat stratégique avec la start-up française Whylot via prise de participation de 21% dans cette entreprise technologique spécialisée dans les moteurs électriques innovants.



L'entrée au capital de cette start-up basée dans le Lot renforce ainsi le partenariat stratégique déjà mis en place entre les deux acteurs: Renault avait déjà signé un partenariat avec Whylot afin de développer et d'industrialiser à grande échelle un e-moteur automobile innovant à flux axial.



' Ce partenariat, couplé à une prise de participation au capital de la société, est une nouvelle démonstration de notre attachement à nos racines françaises et à l'ancrage industriel de Renault Group dans l'Hexagone avec la volonté d'y produire des voitures électriques et électrifiées populaires, abordables et rentables', déclare Philippe Brunet, Directeur des GMP thermiques et électriques, Alliance.



