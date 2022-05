Renault : Nouvelle marque pour RCI Bank and Services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du premier Capital Market Day de Mobilize, RCI Bank and Services, filiale de Renault Group spécialisée dans le financement automobile, annonce son changement de marque commerciale pour prendre celle de 'Mobilize Financial Services'.



Le déploiement de la marque, de référence pour les clients de Renault, Dacia, Alpine et Mobilize, sera progressif dans les pays d'implantation du constructeur, en débutant avec ses principaux marchés d'ici la fin de l'année 2022.



'Mobilize Financial Services va accélérer dans la location opérationnelle, l'assurance et les paiements tout en facilitant l'accès à une mobilité plus verte et durable pour tous nos clients', déclare son directeur général João Leandro.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.