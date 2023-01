Renault : Les ventes ont reculé de 9,4% en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault annonce que ses ventes mondiales ont atteint 1 466 729 unités en 2022 (soit -9,4% par rapport à 2021) dont 832 605 en Europe et 634 124 à l'international avec notamment de bonnes performances en Amérique latine (+ 8 %), en Turquie (+ 23 %) et au Maroc (+ 11 %).



En Europe, Renault atteint une part de marché de 6,4 % (- 0,7 pt vs 2021).



La gamme E-Tech(électrique et hybride)représente désormais 39 %des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2022, alors que la moyenne du marché se situe autour de 31 %.



Le Losange est ainsi la troisième marque sur le marché du véhicule électrique en Europe et deuxième pour les ventes de véhicules hybrides.



