Renault : Les propositions du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir ce soir que son Conseil d'administration, qui s'est réuni ce jour, a décidé à l'unanimité de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires prévue le 11 mai 2023, le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Dominique Senard en qualité de Président du Conseil d'administration



Le conseil a aussi décidé à l'unanimité de proposer aux actionnaires la nomination en qualité d'administrateur du Directeur général Luca de Meo et de renouveler le mandat d'administratrice de Annette Winkler, Présidente du Comité de la stratégie et du développement durable.



Enfin, le Conseil d'administration a pris acte de la décision de Frédéric Mazzella de mettre un terme par anticipation à son mandat d'administrateur à l'issue de l'Assemblée générale 2023, compte tenu de l'évolution de ses divers engagements professionnels, et notamment le lancement récent de sa nouvelle aventure entrepreneuriale Captain Cause.





