Renault : Lance une association pour l'emploi avec Adecco

(CercleFinance.com) - En partenariat avec le groupe Adecco, Renault Group annonce créer l'association 'AUTO EDE-RE', une structure dédiée à 'l'accompagnement des évolutions de l'emploi dans un secteur automobile en pleine transformation'.



Selon le Losange, la création de cette structuretraduit la volonté partagée de travailler ensemble à la formation, la qualification et l'accès à des métiers qui offrent de l'emploi.



Les deux partenaires accompagneront les fournisseurs et sous-traitants en soutenant le développement des nouvelles compétences et l'émergence des futurs métiers de l'automobile.



L'association aura ainsi pour principal objectif d'accompagner les salariés du secteur vers les emplois d'avenir, en déployant toutes les expertises et les savoir-faire des ressources humaines (recrutement, formation, reclassement...).



