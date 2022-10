Renault : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Renault avec un objectif de cours abaissé de 55 à 50,3 euros, après une publication du troisième trimestre 2022 très proche des attentes, favorisée par effets de base et prix.



'Le groupe réitéré ses guidances 2022 avec un discours optimiste pour le second semestre soutenu par les lancements modèles, la conquête de parts de marché dans le segment C en Europe et une hausse des prix record au troisième trimestre à près de +13%', rappelle-t-il.



'Les annonces du très prochain CMD du 6 novembre sont attendues avec impatience sur l'organisation des activités électriques avec ou sans la participation active de Nissan et sur les guidances à long terme du groupe', poursuit l'analyste.



