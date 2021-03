Renault : Goldman Sachs ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs estime que la rentabilité s'améliore grâce à la poursuite de la réduction des coûts.



' Nous prévoyons que l'activité automobile de Renault (y compris Avtovaz) sera à l'équilibre en 2021 (marge GSe 0,3%) et que sa rentabilité augmentera en 2022 (GSe 1,8%) à mesure que le plan de Renaulution progresse ' indique l'analyste.



' Renault continue de réduire les coûts de son activité. Nous modélisons désormais des économies cumulées de 2,1 milliards d'euros d'ici à 2022 (par rapport à 2019), avec environ 450 millions d'euros d'économies supplémentaires en 2021 et une augmentation de 1,5 milliard d'euros en 2022 '.



' L'augmentation de l'EBITDA montre une amélioration sous-jacente et se traduit par de meilleures liquidités - Bien que nous prévoyions que les marges automobiles de Renault ne reviendront pas de sitôt à leur niveau d'avant 2020, compte tenu de l'importance des frais généraux et d'administration ' rajoute Goldman Sachs.



' Nous pensons que Renault devrait générer un FCF automobile de 1,1 milliard d'euros cette année. L'EBITDA 2021/22/23E augmentent de 1,6%/1,2%/2,0%, respectivement et nous appliquons notre nouvelle estimation du BPA 2022 de 7,61 (7,47 E auparavant) '.



En conséquence, l'objectif de cours augmente d'un euro, à 41 euros et l'analyste maintient sa notation Neutre.



