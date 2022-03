Renault : En léger repli, un broker abaisse sa note

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault cède un peu plus de 1% à Paris, pénalisé par une analyse de AlphaValue qui a annoncé hier soir avoir abaissé sa recommandation sur le titre qu'il ramène à 'accumuler' contre 'achat' précédemment, en raison de sa forte exposition au marché russe.



Pour le bureau d'études, le groupe au losange est le constructeur européen le plus exposé au conflit russo-ukrainien et aux sanctions occidentales contre Moscou, qui vont selon lui sévèrement pénaliser la demande de voitures dans le pays.



D'après AlphaValue, c'est la participation majoritaire du groupe au capital d'Avtovaz, le premier constructeur automobile russe avec 21% de parts de marché, qui se situe au coeur des inquiétudes des investisseurs.



Ces préoccupations sont à l'origine, selon lui, de la forte correction du titre Renault (-29%) au cours des deux dernières semaines.



Son objectif de cours reste cependant inchangé, à 29,6 euros.





