Renault : Développe son activité et embauche en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group fait le pari de la France et développe son activité sur le territoire national dans la continuité des engagements de l'accord social triennal 'Re-Nouveau France 2025'.



Le Groupe a ainsi d'ores et déjà réalisé près de 1 000 embauches en France depuis le début de l'année 2022, sur les 2500 prévues sur la période de l'accord 2022-2024.



Dans les usines en région, Renault Group a réalisé 700 recrutementsafin d'accompagner l'affectation progressive de 9 nouveaux véhicules en France, dont une majorité 100 % électrique, et l'ambition de produire plus de 700 000 véhicules par an dans l'Hexagone. D'ici la fin de l'année, 700 embauches supplémentaires sont prévues.



La transformation du groupe nécessite également une diversification des compétences. Dans cette perspective,280 recrutements ont été effectués dans l'ingénierie, la tech et les services.



Le Groupe poursuit également la transformation des compétences de ses salariés via la ReKnow University et l'objectif deformer et reconvertir près de 15 000 personnes d'ici à 2025.



'Nous sommes en train de montrer qu'il est possible de mener en France la bataille de la compétitivité', a déclaréLuca de Meo, directeur général de Renault Group.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.