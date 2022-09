Renault : Dacia évolue pour plus de désirabilité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le 14 janvier 2021 Renault Group présentait son plan stratégique fixant le cap de chaque marque. L'objectif assigné à Dacia était clair : devenir le leader de la mobilité accessible, la marque de l'essentiel.



Un objectif et une ambition légitimé par ses résultats : Dacia a vendu 7,5 millions de voitures en dix-huit ans. Elle est aujourd'hui la 3e marque en Europe pour les ventes aux particuliers.



Forte de cette histoire, la marque Dacia veut explorer de nouveaux territoires et porter sur le segment C les valeurs et les qualités qui ont fait son succès sur le segment B.



La marque a décidé de renforcer son attractivité, sa désirabilité tout en maintenant son positionnement ' rapport qualité-prix'.



Dans cette perspective, la marque s'est dotée ces derniers mois d'une nouvelle identité, d'un nouveau logo, de nouvelles concessions, d'un nouveau design, de nouvelles couleurs.



' Dacia séduit chaque jour de nouveaux clients qui sont à la recherche de ce qu'il y a peut-être de plus précieux dans le monde d'aujourd'hui : l'essentiel. Ces nouveaux clients aspirent à une société raisonnée et responsable, à une nouvelle façon de concevoir l'automobile : l'essentiel sans compromis, le design sans surcoût ', commente Denis Le Vot, directeur général Dacia.



