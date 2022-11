Renault : Berenberg renouvelle l'achat, objectif 36 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Renault, assortie d'un objectif de cours de 36 euros, suite aux annonces faites à l'occasion de journée d'investisseurs du début du mois.



Le bureau d'études revient en particulier sur la décision du constructeur automobile de se réorganiser en cinq entités indépendantes, disposant chacune de leur propre mode de financement et de leurs partenariats.



'Ce projet devrait aider Renault à bénéficier de l'agilité essentielle dans l'environnement rapidement évolutif du moment, tout en lui garantissant un modèle allégé en actifs', souligne-t-il.



'Ceci dit, le nombre croissant de couches venant caractériser la structure de l'entreprise rend la gouvernance du groupe plus difficile', estime-t-il.



'Cet écueil pourrait prendre venir capter la valeur créée par cette structure plus transparente et par le projet de coter en Bourse l'activité de véhicules électriques', tempère Berenberg.



