Renault : Baisse de 12% des ventes au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Renault Group affiche des ventes mondiales d'un million d'unités au premier semestre 2022, en baisse de 12% en comparaison annuelle à périmètre équivalent, dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et l'arrêt des activités en Russie.



Le constructeur automobile explique poursuivre sa politique commerciale orientée vers la création de valeur, grâce au renouvellement et à l'électrification de ses gammes, qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables.



Sur les cinq pays principaux d'Europe, la part des ventes à particuliers représente 66% contre 53% au premier semestre 2021. Le portefeuille de commandes du groupe en Europe demeure à un niveau élevé à 4,1 mois de ventes au 30 juin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

