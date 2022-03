Renault : Alpine présente le concept car A4810 Project by IED

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alpine, une marque du groupe Renault, a dévoilé l'A4810 Project by IED, un concept-car conçu en collaboration avec l'antenne turinoise de l'Istituto Europeo di Design (IED), une école de design basée à Milan (Italie).



Vingt-huit étudiants de l'IED ont eu cinq mois pour interpréter les codes du design Alpine et les transposer dans le futur en concevant la 'super berlinette' de 2035.



Le cahier des charges était clair: ' Cette supercar biplace devra être pensée pour être aussi performante sur le plan sportif que sur le plan environnemental. Elle sera dotée d'une motorisation à hydrogène et devra respecter l'esprit des modèles Alpine: légèreté, sportivité, plaisir de conduite. '



Le travail des étudiants de l'IED a été salué par les designers Alpine. ' Ce genre de partenariat relève d'une vraie stratégie gagnant-gagnant avec les écoles et les étudiants', ajoute Raphaël Linari, Designer en chef chez Alpineet diplômé de l'IED.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.