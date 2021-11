Renault : La bonne forme de Nissan profite à Renault, qui pèse désormais plus de 10 milliards en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre du constructeur français au losange affiche près de 5% de hausse en fin de matinée ce mardi, en réaction au triplement de l'objectif annuel de bénéfice net de son partenaire japonais Nissan dans le sillage de ses résultats semestriels.

En grande partie responsable de la perte historique de 8 milliards d'euros enregistrée par Renault en 2020, Nissan offre cette fois un joli rebond au constructeur tricolore en Bourse. Vers 11h40 ce mardi, le titre Renault prend la tête du CAC 40 avec un gain de 4,6% à 33,91 euros, au plus haut depuis le 12 août dernier. Cette progression ramène la valorisation de Renault juste au-dessus des 10 milliards d'euros - et seul URW jouit désormais d'une capitalisation boursière inférieure (9,5 milliards) au sein de l'indice phare.

Le (re)bond du jour intervient donc en réaction au très net rehaussement des objectifs annuels de son partenaire nippon Nissan, dont Renault détient 43% du capital. Le constructeur japonais a de fait triplé sa prévision de bénéfice net annuel, maintenant attendu à 180 milliards de yens (soit environ 1,4 milliard d'euros). Après deux exercices profondément dans le rouge dont une perte nette sur son exercice 2020-2021 décalé (clos fin mars) de 3,4 milliards d'euros (4,9 milliards sur les douze mois de 2020), Nissan devrait donc clairement revenir dans le vert en 2021-2022.

Moins de ventes mais plus de marges

"Malgré la pénurie persistante d'approvisionnement en semi-conducteurs et l'impact négatif de la hausse des prix des matières premières" qui conduisent Nissan à abaisser de 13,6% son volume de ventes annuel (à 3,8 millions d'unités) par rapport à la précédente prévision, le constructeur se veut donc résolument optimiste pour la deuxième moitié de son exercice décalé. L'objectif de revenus annuels est néanmoins logiquement revu en baisse, à 8.880 milliards de yens (67,2 milliards d'euros) contre 9.750 milliards de yens auparavant.

Sur les six premiers mois, les revenus du groupe ont atteint 30,47 milliards d'euros (+27,6% sur un an), pour un bénéfice net de 1,29 milliard d'euros contre une perte nette supérieure à 2,5 milliards d'euros entre avril et septembre 2020. Sur son seul 2e trimestre (juillet-septembre), Nissan a généré un bénéfice net de 413 millions d'euros, contre une perte nette de 340 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Les performances du groupe sur le trimestre écoulé vont se traduire par une contribution positive estimée à 157 millions d'euros dans le résultat net de Renault au 3e trimestre 2021, a indiqué le constructeur français dans un communiqué distinct.

En mai, Nissan avait par ailleurs annoncé la cession de sa part de quelque 1,5% du capital de l'allemand Daimler pour 1,15 milliard d'euros, de quoi l'aider à gonfler son bénéfice net. Mais le groupe a aussi relevé mardi sa prévision de bénéfice opérationnel annuel, passée de 1,15 à 1,38 milliard d'euros. Nissan devrait par ailleurs dépasser son objectif de marge opérationnelle de 2% pour l'exercice en cours, et continue toujours à cibler une marge de 5% pour 2023-2024, souligne son directeur général Makoto Uchida.

"La pénurie de semi-conducteurs continue de poser un défi à l'industrie automobile", a commenté le directeur opérationnel de Nissan Ashwani Gupta, qui s'attend toutefois à ce que "les efforts de performances de ventes (...) fassent plus que compenser la réduction en volume". "Cette crise nous a appris la résilience et l'agilité", a-t-il ajouté, glissant par ailleurs que Nissan comptait dévoiler le 29 novembre son plan stratégique de long terme, notamment en matière d'électrification de ses véhicules.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse