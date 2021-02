Renault : La perte historique dévoilée par Renault met un terme au rebond du constructeur en Bourse

(BFM Bourse) - Plombé par Nissan, le constructeur au losange a dévoilé une perte nette abyssale de 8 milliards d'euros, mais est parvenue à faire progresser sa marge opérationnelle au second semestre, ce qui valide selon Renault sa nouvelle stratégie visant à privilégier la rentabilité aux volumes.

Tombé dans le rouge pour la première fois depuis 10 ans en 2019, Renault a vu sa perte nette se creuser pour atteindre un record de 8 milliards d'euros au cours d'un exercice 2020 marqué par une pandémie mondiale. Après le "coup de semonce" -selon les termes employés par son nouveau patron Luca de Meo- du premier semestre, au cours duquel la perte nette s'était établie à 7,29 milliards d'euros sous l'effet notamment de la fermeture de nombreuses usines le constructeur automobile a limité la casse sur les six derniers mois, avec une perte de "seulement" 660 millions d'euros.

Celle-ci ressort néanmoins supérieure aux attentes du marché puisque le consensus des analystes interrogés par Refinitiv donnait une perte de 7,4 milliards sur l'ensemble de l'exercice. Elle s'explique principalement par la contribution du partenaire japonais Nissan, détenu à 43% par Renault, qui pénalise les comptes du groupe à hauteur de 4,9 milliards. De son côté, Renault a vu ses ventes plonger de 21,3% sur l'année, à 44,3 milliards d'euros, avec moins de trois millions de véhicules vendus sur un marché automobile en chute libre.

En conséquence, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires de ne pas verser de dividende au titre de l'année 2020. Un rattrapage d'un milliard d'euros est prévu "le plus rapidement possible", a toutefois souligné la directrice financière du groupe, Clotilde Delbos, devant des analystes financiers.

Marges et économies

À horizon 2025, Renault compte en effet améliorer ses marges en vendant moins de voitures et en faisant des économies, selon son plan "Renaulution" dévoilé en janvier. "2021 devrait être un nouveau défi, mais nous avons pris les mesures nécessaires", a souligné le directeur général de Renault, Luca de Meo. "On s'attend de bonnes surprises au deuxième semestre."

En attendant, à la Bourse de Paris, l'action du groupe clôt la marche au sein de l'indice phare, avec un repli de 5,4% à 37,65 euros peu après 13h, au plus bas depuis trois semaines.

La nouvelle feuille de route dévoilée par Luca De Meo vise notamment à dégager plus de 3% de marge opérationnelle d'ici à 2023, un objectif atteint au second semestre 2020. Pour y parvenir durablement, le groupe compte lancer une vaste offensive dans les segments supérieurs du marché à savoir que sur les 24 lancements prévus d'ici 2025, la moitié seront des compactes et des berlines. Renault veut aussi renforcer son offre hybride e-Tech et multiplier les ventes de ses voitures électriques, avec le lancement d'une nouvelle Dacia à batterie.

Cependant, dans un contexte très incertain avec la pandémie qui continue de frapper, le groupe n'a pas publié de prévisions pour l'année 2021. Déjà mal en point avant la crise, Renault avait annoncé fin mai 2020 un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans, prévoyant quelque 15.000 suppressions de postes dans le monde. Arrivé à l'été 2020, Luca de Meo a annoncé en janvier une nouvelle coupe dans les budgets mais pas de nouveaux licenciements: l'objectif est désormais de parvenir à un total de 2,5 milliards d'euros d'économies d'ici 2023, et 3 milliards d'ici à 2025.

En 2020, le groupe a notamment économisé 400 millions d'euros sur ses investissements et 600 millions sur ses frais de recherche et développement. Le constructeur a accumulé des réserves de liquidités à hauteur de 16,4 milliards d'euros, dont 4 milliards tirés sur des prêts garantis par l'Etat français.

La pénurie de composants électroniques asiatiques qui touche l'industrie mondiale risque aussi de retarder la fabrication de 100.000 véhicules, même s'il y a un rattrapage de production au second semestre, a précisé Renault. Le groupe compte également changer ses méthodes de vente via sa nouvelle marque de services de mobilité, Mobilize. Le cofondateur de BlaBlaCar, Frédéric Mazzella, devrait d'ailleurs faire son entrée au conseil d'administration du constructeur.

(avec AFP)

