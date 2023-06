Remy cointreau : Après une année record, Rémy Cointreau fait face à une demande moins forte aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Le groupe français de spiritueux s'est félicité d'une nouvelle année "record" en 2022-2023 mais prévoit toujours une stabilisation de son chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, en raison d'une normalisation de la demande notamment aux Etats-Unis. Rémy Cointreau profite de cette publication annuelle pour réaffirmer ses objectifs à horizon 2030.

Pour la seconde année consécutive, Rémy Cointreau annonce des résultats "records", le groupe est passé maître dans l'art d'augmenter les prix sans pour autant perdre sa clientèle.

Sur son exercice décalé 2022-2023 (clos fin mars), le groupe qui détient les marques Rémy Martin ou The Botanist avait déjà publié son chiffre d'affaires (1,55 milliard d'euros sur l'année, soit +17,9% par rapport à 2021-2022). Il vient de divulguer le reste de ces données financières. Le groupe a ainsi vu son résultat opérationnel courant grimper de 28,5% en données publiées (+16,2% en données organiques), pour atteindre le chiffre record de 429,6 millions d'euros sur l'année écoulée.

Une nouvelle année "record"

La marge opérationnelle courante a également pris le même chemin pour ressortir elle aussi à un "niveau historique" de 27,7% des ventes, en hausse de 1,4 point. Elle est supérieure aux attentes de TP ICAP Midcap qui tablait sur une marge de 27% et du consensus cité par le bureau d'études (27,7%), grâce à une forte amélioration organique de la marge brute à un niveau record de 71,3% et à un strict contrôle des coûts de structure.

Ainsi, Rémy Cointreau a vu son bénéfice net bondir de 38% à 294 millions d'euros à l'issue de son exercice 2022-2023. Le groupe a profité des augmentations de tarifs. "Cette performance reflète la forte progression de l'effet mix-prix", c'est-à-dire de l'augmentation des prix de vente, les volumes étant stables en parallèle, avait indiqué Rémy Cointreau.

Le groupe français de spiritueux a ainsi battu les attentes du marché, dont celles de Stifel et se dit être en avance sur son plan stratégique 2030. Pour autant, Rémy Cointreau anticipe une année 2023-2024 terne en raison d'une normalisation de son activité, notamment aux Etats-Unis.

Un tassement de la consommation aux Etats-Unis

La société confirme ainsi tabler sur une "une stabilité" de son chiffre d'affaires sur l'année en cours, hors effets de périmètre et de changes. Ces perspectives qui avaient été annoncées lors du point annuel de Rémy Cointreau en avril dernier, intègrent un "recul marqué" de ses ventes au premier semestre, en raison d'une "très forte baisse du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et des bases de comparaison élevées". Le groupe n'entrevoit une "reprise de la croissance" qu'au second semestre "dans le sillage d'un net rebond de l'activité aux Etats-Unis" à partir du troisième trimestre.

Ces perspectives avaient déçu le marché puisque "le consensus compilé par l'entreprise prévoyait une croissance organique des ventes de +6% et une augmentation de la marge de 0,4%", expliquait Stifel dans une précédente note.

La sanction en Bourse avait alors été à la hauteur de la déception, le titre Rémy Cointreau avait chuté de 11,8% alors que l'Euro Stoxx progressait de 0,2%, le 28 avril jour de l'annonce. Pour Stifel, la réaction en Bourse était tout à fait "cohérente avec la révision du consensus de -12% pour le résultat d'exploitation ajusté 2023-2024".

L'année 2023-2024 sera donc une année de transition pour Rémy Cointreau, ce qui ne l'empêche pas de confirmer ses perspectives pour 2029-2030. Le spécialiste des spiritueux vise toujours une marge brute de 72% et une amélioration graduelle de la marge opérationnelle courante des marques du groupe pour tendre à 33% en 2029-2030. Des ambitions de Rémy Cointreau sont jugées "crédibles" pour Sarah Thirion de TP ICAP Midcap.

Compte tenu de ces perspectives de croissance et des "très bons" résultats réalisés en 2022-2023, Rémy Cointreau va proposer la distribution d'un dividende ordinaire de 2 euros par action en numéraire. Mieux encore, le groupe entend également récompenser la fidélité de ses actionnaires avec un dividende exceptionnel de 1 euro par action, qui sera également versé en numéraire.

A la Bourse de Paris, Rémy Cointreau évolue en légère baisse de 0,3%, vers 10h20 dans un marché parisien soulagé par des avancées sur l'épineux dossier de la dette américaine. Le titre progressait de 3% dans les premiers échanges, les investisseurs avaient salué cette nouvelle année record ainsi que l'absence de mauvaises nouvelles pour l'exercice en cours.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse