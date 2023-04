Remy cointreau : Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau anticipe une baisse de la demande aux Etats-Unis, le titre chute

(BFM Bourse) - Le groupe français de spiritueux a publié des ventes dynamiques sur l'exercice 2022-2023, portées par des augmentations de tarifs. Pour l'exercice qui vient de débuter, Rémy Cointreau communique des perspectives moins favorables en raison d'une normalisation de son activité, notamment aux Etats-Unis.

Évoqué depuis plusieurs trimestres par Rémy Cointreau, le tassement de la consommation de cognac aux Etats-Unis se matérialise de plus en plus dans l'activité du spécialiste des spiritueux. A tel point que le groupe table sur une année 2023-2024 plus compliquée, et stable en termes d'activités.

A la Bourse de Paris, Rémy Cointreau trinque après l'annonce de ces perspectives. L’action du groupe de spiritueux recule de 8% à la Bourse de Paris peu avant 10h20, accusant l’un des replis les plus prononcés de l’indice SBF 120. Et entraîne dans son sillage l'autre grand groupe de spiritueux, Pernod Ricard, qui perd 2,4%.

Sur l'exercice 2022-2023 (clos fin mars), le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau s'est apprécié de 17,9% à 1,55 milliard d'euros. Le groupe qui détient les marques Rémy Martin ou The Botanist a profité des augmentations de tarifs."Cette performance reflète la forte progression de l'effet mix-prix", c'est-à-dire de l'augmentation des prix de vente, les volumes étant stables en parallèle, indique Rémy Cointreau dans un communiqué. En données organiques, les ventes ont progressé de 10,1% légèrement sous les attentes de TP ICAP Midcap (11%) et du consensus de place cité par le bureau d'études (10,8%).

Les revenus de la division Cognac ont progressé de 7,6% en données comparables sur la même période. Les ventes du pôle le plus important de Rémy Cointreau avec sa marque phare Rémy Martin ont encore une fois été pénalisées par le ralentissement de l'activité aux États-Unis.

La division "liqueurs & spiritueux" pour sa part, se porte mieux. Les ventes de ce pôle ont progressé de 18,7% en organique en 2022-2023, portées par les excellentes ventes de Cointreau en fin d'année. Pour Sarah Thirion de TP ICAP Midcap , "le chiffre d'affaires 2022-2023 est 54,1% au-delà des standards de 2019-2020 illustrant la stratégie de valorisation de ce portefeuille mise en œuvre" par Rémy Cointreau. Pour Stifel, cette division "continue de se distinguer" avec une croissance "impressionnante".

Un tassement de la consommation aux Etats-Unis

Rémy Cointreau qui dévoilera le reste de ses performances annuelles le 1er juin, prévoit de générer "une croissance organique forte" de son résultat opérationnel courant sur l'exercice écoulé, ainsi qu'une amélioration de sa rentabilité. La société confirme s'attendre à un effet "favorable" de l'évolution des devises, et précise que l'amélioration de sa marge opérationnelle courante attendue sur l'exercice 2022-2023 sera essentiellement portée par le premier semestre (clos fin septembre 2022).

Par contre, Rémy Cointreau ne fait pas mystère du tassement de la consommation de cognac aux Etats-Unis. Il table sur une normalisation des tendances de consommation aux Etats-Unis.

D'ailleurs, ce contexte peu favorable à la marche des affaires de Rémy Cointreau le conduit à être prudent pour l'exercice 2023-2024. Les perspectives annoncées par le groupe inquiètent ainsi le marché et déçoit les analystes comme Stifel.

Rémy Cointreau anticipe "une stabilité" de son chiffre d'affaires sur l'année qui vient de débuter, hors effets de périmètre et de changes. Or "le consensus compilé par l'entreprise prévoyait une croissance organique des ventes de +6% et une augmentation de la marge de 0,4%", souligne Stifel.

Les nouvelles prévisions de Rémy Cointreau intègrent un "recul marqué" de ses ventes au premier semestre, en raison d'une "très forte baisse du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et des bases de comparaison élevées". Le groupe n'entrevoit une "reprise de la croissance" qu'au second semestre "dans le sillage d'un net rebond de l'activité aux Etats-Unis" à partir du troisième trimestre.

"En parallèle, le groupe anticipe une forte croissance dans le reste du monde, soutenue par une progression importante en Chine", indique Rémy Cointreau et un reprise des ventes d'alcool dans les aéroports (travel retail), pour revenir à "un niveau d'activité similaire" à la période 2019-20.

En conséquence, les estimations 2023-2024 de TP ICAP Midcap sont ajustées en baisse. "Sur la base d’un euro-dollar à 1,06, au titre de 2023-2024, nous tablons sur un chiffre d'affaires 2023-2024 décroissance publiée de 1,5% et stable en organique (contre +5% en publié et +6.7% en organique avant) et une marge opérationnelle courante de 27% soit un résultat opérationnel courant de 411,8 millions d'euros", avance Sarah Thirion.

Pour autant, Remy Cointreau reste à ses yeux "une valeur d’exception dans les spiritueux" qui va bénéficier "de la stratégie de valorisation de l’ensemble du portefeuille de liqueurs & spiritueux". Pour l'analyste, cette stratégie va aider le groupe à atteindre ses objectifs financiers 2029-2030.

En marge de la publication de ses ventes annuelles 2022-2023, Rémy Cointreau a confirmé viser une marge brute de 72% et une amélioration graduelle de la marge opérationnelle courante des marques du groupe pour tendre à 33% en 2029-2030.

"Ces ambitions sont soutenues par la capacité du groupe à surperformer la croissance attendue du marché des spiritueux (6.7% selon Statista sur 2020-2027) compte-tenu de la composition de son portefeuille de marques accompagnant la prémiumisation du marché)," poursuit Sarah Thirion qui reste à l'achat de Rémy Cointreau, avec un objectif légèrement abaissé à 228 euros pour prendre en compte les derniers paramètres sur le dossier.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse