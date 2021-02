Pherecydes pharma : La biotech Pherecydes s'envole de 60% en Bourse pour sa première séance

(BFM Bourse) - Après le vif succès lors de la souscription des actions Pherecydes (avec une demande presque quatre fois supérieure au montant offert), le cours de la société spécialisée dans la lutte contre les infections résistantes aux antibiotiques s'envole de plus de 60% vendredi pour ses premiers pas en Bourse.

Après le beau parcours boursier -enfin- des biotechs françaises en 2020, l'appétit des investisseurs en regard des percées thérapeutiques auxquelles ces entreprises peuvent donner naissance ne se dément pas. La première société de recherche biopharmaceutique à s'introduire cette année en Bourse de Paris, Pherecydes Pharma, vient de signer un beau succès en levant environ 8 millions d'euros - sans aucune difficulté puisque la demande globale a représenté l'équivalent de 28,1 millions d'euros. De bon augure pour les candidats à une IPO en 2021 - à commencer par Medesis, dont l'opération est en cours jusqu'au 8 février.

"Je suis particulièrement sensible au très vif intérêt que notre projet a suscité au sein de la communauté financière dans le cadre de notre introduction en Bourse, tant auprès des investisseurs institutionnels que particuliers. Je tiens à remercier tous nos actionnaires, historiques et nouveaux, qui ont décidé de nous accompagner dans cette nouvelle étape de notre développement", a déclaré le PDG de Pherecydes Guy-Charles Fanneau de la Horie (qui avait participé à l'introduction de Néovacs il y a une dizaine d'années).

Un pionnier dans le monde

Au plan mondial, seul un petit groupe d'entreprises travaillent aujourd'hui sur les virus bactériophages (aussi appelés tout simplement phages), Pherecydes se situant parmi les plus avancées puisque ses traitements ont d'ores et déjà été utilisés en clinique, grâce à des autorisations temporaires d'utilisation (ATU), pour traiter des patients atteints d'infections graves, sans issue thérapeutique avec les antibiotiques actuels. Reposant sur l'utilisation des phages, des virus infectant non pas les cellules humaines mais celles des bactéries, son approche appelée phagothérapie de précision- permet de passer au crible et caractériser de grandes quantités de phages pour n’en sélectionner que les plus performants sur des souches bactériennes d’intérêt. Les phages les plus efficaces sont ensuite isolés, caractérisés, testés puis produits dans des conditions contrôlées.

"Grâce aux fonds levés, nous disposons désormais des moyens nécessaires pour développer de manière plus large la phagothérapie de précision. Le lancement de nos premiers essais cliniques avec nos phages anti-Staphylococcus aureus et la mise à disposition de nos phages anti-Staphylococcus aureus et anti-Pseudomonas aeruginosa sous forme d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) auprès de la communauté médicale en France dès le second semestre de cette année, nous positionneront encore un peu plus comme l’un des leaders mondiaux dans ce domaine", a ajouté le dirigeant.

Vers 15h30, le cours de Pherecydes Pharma s'envolait déjà à 9,98 euros vendredi, en hausse de 66% par rapport au prix d'introduction qui avait été fixé à 6 euros. La capitalisation de l'entreprise s'établissait ainsi à un peu moins de 60 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse