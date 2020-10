Orange : Surfant sur la fibre, Orange renoue avec la croissance et va gonfler ses dividendes

(BFM Bourse) - Le titre de l'opérateur télécoms rebondit fortement en Bourse, dans le sillage de l'annonce d'une stabilisation de son principal indicateur de rentabilité opérationnelle (l'Ebitdaal)- et d'un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes du marché.

L'opérateur historique a passé un été sans nuages. Orange a fait état jeudi avant Bourse d'une contraction très limitée de son indicateur de rentabilité de référence, l'Ebitdaal (pour "Ebitda after lease", dans lequel sont déduits les amortissements et les intérêts financiers des loyers des bénéfices avant impôts). Celui-ci a reculé de 0,4% à 3,58 milliards d'euros entre juillet et septembre, quand les analystes interrogés par Bloomberg tablaient sur un repli légèrement supérieur (-0,6%).

Les revenus trimestriels de l'opérateur télécoms renouent quant à eux avec la croissance et atteignent 10,6 milliards d'euros (+0,8%), dépassant là encore le consensus (+0,3%).

"Malgré la baisse toujours forte du "roaming" (une fonctionnalité permettant d'utiliser son téléphone même si le réseau de votre opérateur n'est pas disponible, notamment lors de voyages à l'étranger, NDLR) et celle plus limitée des ventes d’équipements, toutes deux liées à la crise sanitaire, la croissance observée en France et dans la zone Afrique & Moyen-Orient excède la baisse des autres segments" indique le groupe.

En ligne avec les objectifs

Après avoir connu un très léger recul du chiffre d'affaires (-0,1%) au deuxième trimestre -le plus concerné par la crise provoquée par la pandémie du coronavirus-, l'opérateur historique a renoué avec la croissance grâce à ses performances en France (+3,1%), alors que l'Europe est en repli (-4,2%). La croissance observée dans l'Hexagone est "alimentée par la dynamique des services, en particulier les services aux opérateurs grâce aux cofinancements (schéma qui permet à un opérateur de n’investir qu’à hauteur des lignes nécessaires pour servir ses abonnés à la différence des zones très denses où chaque opérateur déploie un réseau jusqu’aux immeubles et pour la totalité des lignes, NDLR) du réseau Fibre en France et les services convergents".

"Depuis le début de l'année, le groupe a démontré sa résilience sur l'ensemble de ses marchés face à une crise sanitaire et économique exceptionnelle. Nous sommes en ligne avec l'ensemble de nos objectifs financiers pour l'année", a commenté le PDG d'Orange, Stéphane Richard, cité dans un communiqué. Pour rappel, Orange avait tablé, dès la fin du premier trimestre, sur un léger recul de son Ebitdaal (-1%) sur l'année et sur un flux de trésorerie supérieur à 2,3 milliards d'euros.

360.000 nouveaux clients dans la fibre

En France, le groupe continue par ailleurs d'attirer de nouveaux clients, avec un recrutement net de 125.000 nouveaux clients sur le mobile et 360.000 sur la fibre, contre 178.000 l'an dernier à la même période. Concernant Orange Bank, le groupe a annoncé que le parc de clients s'élève désormais à 1,1 million de clients au 30 septembre 2020, soit 100.000 de plus que fin juin dernier, en intégrant l'offre d'assurance mobile.

Orange ajoute également que son conseil d'administration soutient le retour du dividende à 0,70 euro par action au titre de l'année 2020, alors qu'il avait été abaissé à 0,50 euro cette année (au titre de l'exercice précédent donc), "au vu des résultats du troisième trimestre et de la confiance dans l’atteinte de notre objectif de cash-flow organique pour l'année 2020". Le groupe a indiqué qu'il verserait un acompte sur dividende de 0,40 euro par action en numéraire, soit une hausse de 0,10 euro par rapport au montant annoncé en juillet.

Le marché apprécie ces annonces puisque le titre Orange prend la tête du CAC jeudi matin avec un gain de 4,7% à 9,47 euros qui lui permet d'effacer la quasi-totalité des pertes subies au cours des trois dernières séances. Le titre de l'opérateur lâche néanmoins toujours 27% depuis le 1er janvier.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse