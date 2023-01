Orange : Vers une cession d'OCS et Orange Studio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange et le Groupe Canal+, filiale de Vivendi, annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition par le Groupe Canal+ de la totalité des titres qu'Orange détient dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio.



L'opération fera l'objet d'une information-consultation des instances représentatives du personnel et sera notifiée à l'Autorité de la Concurrence en France. Le Groupe Canal+ deviendra à l'issue de cette transaction l'actionnaire unique des deux sociétés.



'La qualité du service et des contenus d'OCS - actuellement distribué par l'ensemble des FAI ainsi qu'au sein des offres cinéma séries de Canal+ - est reconnue tant par les professionnels du secteur que par les consommateurs', soulignent les deux groupes.



De son côté, Orange Studio compte plus de 200 coproductions à son actif ainsi qu'un catalogue de près de 1800 oeuvres audiovisuelles et cinématographiques dont des films oscarisés et emblématiques comme The Artist ou The Father.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.