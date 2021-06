Orange : Va étendre son activité bancaire, avec Younited

(CercleFinance.com) - Orange Bank annonce choisir Younited, fleuron de la French Tech, pour accélérer son développement dans le crédit à la consommation, alors que 500 ME de crédits à la consommation sont attendus en 2021.



'Ce partenariat technologique renforcera des maillons essentiels de la chaîne de valeur du crédit à la consommation de la banque : souscription, octroi, gestion et recouvrement', indique Orange Bank qui assure que 'l'association avec Younited constitue une avancée qualitative pour toutes les équipes d'Orange Bank'.



