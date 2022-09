Orange : Un câble sous-marin relie l'Ile d'Aix à la fibre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce que l'Ile d'Aix est désormais raccordée à la fibre optique par un câble sous-marin.



Orange Marine, filiale d'Orange spécialisée dans ce type d'opération, a procédé au déploiement d'un câble sous-marin en fibre optique de 4,8km depuis le littoral de Tourlion au Sud-Est du Port de la Fumée sur la commune de Fouras jusqu'à la Pointe de Coudepont sur la commune de l'Ile d'Aix.



La dernière phase des travaux consistera en un raccordement du réseau au nouveau câble sous-marin pour déployer en fibre optique les 400 logements de l'Île d'Aix. Sa mise en service est prévue début 2023, date à laquelle les premiers habitants et entreprises de l'île pourront basculer sur une technologie FttH (Fiber to the Home) pour accéder à de meilleurs débits internet, avec l'opérateur de leur choix.



