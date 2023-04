Orange : Très légère hausse de l' EBITDAaL au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Orange publie, à base comparable, un EBITDAaL en hausse de 0,5% à 2,59 milliards d'euros au 31 mars 2023, 'en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023', pour un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 1,3% à plus de 10,6 milliards.



L'opérateur télécoms historique français explique cette progression du CA par une croissance des services de détail (+2,8%) 'alimentée notamment par les hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et Moyen-Orient'.



Orange confirme ainsi ses objectifs financiers tels que présentés le 16 février dernier, dont pour 2023, un EBITDAaL en légère croissance et un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros.



