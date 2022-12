Orange : S'associe à Medusa Submarine Cable System

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce s'associer à Medusa Submarine Cable System, un opérateur neutre et indépendant d'infrastructures sous-marines en Méditerranée, afin d'offrir 'une solution d'interconnexion ouverte et performante à tous les opérateurs partenaires du câble Medusa'.



Long de 8760km, Medusa sera le premier et le plus long câble sous-marin à relier les principaux pays de la Méditerranée, indique Orange.



Le système reliera les deux rives de la Méditerranée et donnera accès à une infrastructure de télécommunication essentielle au développement de l'écosystème numérique des populations des pays d'Afrique du Nord, ainsi qu'à six États membres européens (Portugal, Espagne, France, Italie, et Grèce et Chypre).



Le câble comportera des segments qui proposeront jusqu'à 24 paires de fibre avec une capacité de 20 Tbps par paire de fibre.



Le câble Medusa devrait atteindre Marseille au cours du dernier trimestre de 2024. Le système sera prêt à fonctionner à la fin de l'année 2024 pour la région ouest de la Méditerranée et au premier semestre 2025 pour la région est de la Méditerranée



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.