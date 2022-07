Orange : Retour aux bénéfices sur le 1er semestre

(CercleFinance.com) - Orange annonce un résultat net de 1,47 milliard d'euros au titre du premier semestre 2022, en hausse de 4,07 milliards en données historiques et de 369 millions hors dépréciation de l'écart d'acquisition de l'Espagne.



A 5,93 milliards, l'EBITDAaL a augmenté 0,7% en comparable grâce à l'Afrique-Moyen-Orient (+11,6%) et à l'Europe (+0,6%) et malgré la forte dégradation d'Entreprises (-25,3%), tandis que le chiffre d'affaires, à 21,3 milliards, est resté atone (+0,1%) en comparable.



Conformément à ses objectifs de fin d'année, l'opérateur télécoms estime que la progression de l'EBITDAaL s'accélérera au second semestre, notamment grâce au retournement des effets de base, et confirme donc ses objectifs annuels.



